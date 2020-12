Cristiano Ronaldo: «Traguardi raggiunti grazie a club fantastici. Stadi vuoti noiosi»

Cristiano Ronaldo ha parlato ai Globe Soccer Awards 2020

Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, ha parlato da Dubai nel corso dell’evento dei Globe Soccer Awards 2020.

TITOLI – «Per me è un piacere sentir parlare dei record, dei gol e dei titoli che ho conquistato. Non è facile rimanere al vertice per tanti anni, molte volte i titoli e i numeri parlano da soli, sono molto orgoglioso ma è un lavoro di squadra. Senza compagni e club fantastici non si possono raggiungere determinati traguardi».

STADI VUOTI – «2020? Per me giocare in uno stadio vuoto è noioso. Rispettiamo i protocolli perché la salute è la cosa più importante ma non mi piace. Lo faccio perché amo il calcio, ma non mi piace. È davvero bizzarro giocare senza tifosi, mi piace quando mi contestano o mi fanno buuu. Non è bello che non ci sia più spero che nel 2021 tutto possa cambiare e che tornino i tifosi perché senza tifosi non è nulla il calcio».

PALLONE D’ORO – «Qualche settimana fa hanno scelto il miglior 11 per il Pallone d’Oro e io c’ero ovviamente. Essere qui in questo gala con questi giocatori fantastici come Casillas, Lewandowski, Piqué. Io ho 36 anni ma mi piace ancora tanto il calcio, adoro la mia vita e amo la mia famiglia e i bambini. A volte arrivo alle 2 del mattino, faccio un massaggio alla SPA per recuperare. Iker è un esempio per noi, quando ha avuto il suo problema è stato un esempio perché ogni tanto non apprezziamo quello che abbiamo».

EUROPEO – «Se possiamo vincere l’Europeo?. È possibile, abbiamo una buona squadra e un allenatore fantastico. I giovani stanno migliorando, è possibile. Abbiamo un anno in più. Spagna, Francia e Germania sono le favorite, ma noi siamo lì per lottare dovranno rispettare il Portogallo e io non vedo l’ora di giocare».