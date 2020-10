Crotone, Cordaz: «Prendiamo troppi gol e non va bene»

Alex Cordaz ha parlato dopo Crotone-Atalanta

Alex Cordaz, portiere del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta.

«È un risultato frustrante, lavoriamo tanto e creiamo, portiamo a casa troppo poco. Sappiamo la nostra dimensione, dobbiamo guardare avanti e continuare su questa strada. 17 gol subiti sono tanti? Dobbiamo alzare livello di attenzione, non possiamo disconoscere il nostro gioco e la nostra natura e allo stesso modo dobbiamo centrare l’obiettivo. Stiamo prendendo troppi gol e non va bene. Avevamo di fronte un avversario importante e siamo stati in gara fino al 90′ quindi vedo il bicchiere mezzo pieno».