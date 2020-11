Crotone, Messias: «La Lazio è forte ma noi ora abbiamo benzina nelle gambe»

Junior Messias ha parlato ai canali ufficiali del Crotone in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio. le sue parole

«Arriviamo da un buon punto a Torino, abbiamo messo ulteriore benzina nelle gambe grazie alla sosta e adesso ci prepareremo al meglio per la Lazio. È una squadra forte, che sa giocare a calcio. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e metterci qualcosa in più per continuare in crescendo il nostro campionato. Differenze tra A e B? Tecnicamente e tatticamente sono molto più forti gli avversari quindi è più difficile, però mi sto adattando bene»