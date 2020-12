Crotone, Siligardi respinge due offerte estere: vuole restare in Serie A

Luca Siligardi ha respinto due offerte arrivate dall’esterno. L’attaccante del Crotone vuole restare in Serie A. La situazione

Come riferito da Gazzetta dello Sport, Luca Siligardi ha respinto due offerte arrivate dall’esterno. L’attaccante del Crotone, arrivato in prestito al Parma, al momento non sta trovando molto spazio con Giovanni Stroppa e vorrebbe cambiare aria, rimanendo però in Serie A.

Ecco perché il giocatore ha rifiutato le offerte di Stella Rossa Belgrado (Serbia)

e Dinamo Zagabria (Croazia).