Crotone, Zanellato: «Col Torino non sarà determinante per noi»

Niccolò Zanellato, centrocampista del Crotone, ha parlato in vista della gara contro il Torino. Ecco le sue parole sulla gara

Niccolò Zanellato, centrocampista del Crotone, ha parlato in vista della gara con il Torino ai microfoni della società calabrese.

«Sono passati 2 anni e mezzo dal mio esordio in A che è avvenuto proprio all’Olimpico Grande a Torino con la maglia del Crotone. Sono molto contento di ritornarci a distanza di tempo con una nuova consapevolezza, sperando anche in un risultato migliore rispetto a quello volta. Non sarà sicuramente la partita di Torino determinante per il nostro percorso, affrontiamo tutte le gare allo stesso modo. Sappiamo che dobbiamo metterci qualcosa in più».