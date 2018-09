Crouch ha raccontato di aver approcciato per sbaglio la moglie di Xabi Alonso nel primo giorno al Liverpool

Solitamente i giocatori aspettano di appendere gli scarpini al chiodo prima di pubblicare la propria autobiografia ma evidentemente Peter Crouch non aveva intenzione di aspettare tanto. L’attaccante dello Stoke City ha raccolto una serie di aneddoti legati alla sua vita sui campi da calcio in un libro intitolato “How to be a footballer“. Il centravanti inglese in passato aveva rivelato di bersi qualche bicchierino di troppo quando non segnava da troppo tempo ma l’ultima rivelazione è decisamente pane per i denti dei tabloid del Regno Unito.

Crouch sulla sua rubrica sul Daily Mail ha raccontato un curioso aneddoto riguardo il suo primo giorno a Liverpool: «Nel 2005, quando sono arrivato, alloggiavo all’Hope Street Hotel e alla reception c’era una ragazza bellissima. Non potevo crederci, ma ha continuato a guardarmi tutto il tempo e a sorridermi. L’ho detto ai ragazzi durante allenamento: “Davvero, è bellissima, penso di avere qualche possibilità con lei». A questo punto la trama si infittisce. Crouch racconta che in quel momento il capitano Carragher ha chiesto di descrivere la conquista ad altri membri della squadra: «E io l’ho fatto, l’ho anche descritta. Una bellissima ragazza dai capelli scuri, che sembrava quasi spagnola». Alla fine si è scoperto che la donna in questione era Nagore Aramburu, moglie di Xabi Alonso. Per fortuna di Crouch né lo spagnolo né la sua consorte se la sono presa per il tentativo di approccio.

L’ex Liverpool ha poi rivelato che l’ex capitano del Manchester United Rio Ferdinand gli ha raccontato che spesso Cristiano Ronaldo rimaneva a guardarsi davanti allo specchio nudo dopo l’allenamento. Quando i compagni gli facevano notare che molti lo consideravano inferiore a Messi lui rispondeva: «Io sono più bello».