Curva Sud Juve chiusa contro il Genoa: il settore sarà aperto a migliaia di bambini delle società dilettantistiche del Piemonte e della Valle d’Aosta

Curva Sud Juve chiusa contro il Genoa dopo la decisione del Giudice Sportivo a seguito dei cori contro Napoli e Koulibaly in occasione della gara contro gli azzurri del 29 settembre. Il settore più caldo del tifo bianconero, domenica prossima, sarà riempito comunque: come riportato da Ansa, al posto dei frequentatori abituali della Curva Sud dello Juventus Stadium, ci saranno tanti bambini. Dopo l’ok della Figc e della Lega di Serie A, sulle tribune di solito occupate dal tifo organizzato, potranno sedersi giovani calciatori nati tra il 2004 e il 2011. Al massimo ne potranno essere ospitati 9.000, l’iniziativa è rivolta ai ragazzi delle società dilettantistiche del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il programma fa parte dei progetti ‘Gioca con me’ e ‘Un calcio al razzismo’, sviluppati in collaborazione con il centro Unesco di Torino. A gestire le prenotazioni è il Comitato regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Lega nazionale dilettanti.