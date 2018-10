Patrick Cutrone-Lautaro Martinez: il derby della panchina

Ecco il Derby della Madonnina di Patrick Cutrone e Lautaro Martínez: i due bomber scalpitano dalla panchina

Il Derby della Madonnina non sarà solo la sfida tra due grandi marcatori come Icardi e Higuain. Ci sono due giovani ben noti che, dalla panchina, sono pronti a dire la loro in una partita mai banale in quel di Milano.

Patrick Cutrone e Lautaro Martínez hanno molto in comune, due giovani promesse che sembrano destinate a trascinare i rispettivi club nei derby futuri. In questo inizio di stagione, i due attaccanti hanno avuto poco spazio nell’undici titolare, complici anche due fastidiosi infortuni che li hanno tenuti lontano dai campi per qualche settimana. Entrambi sono comunque riusciti a siglare due gol importanti ai fini della classifica delle rispettive squadre, lasciando il segno anche in altre occasioni esterne al nostro campionato: il rossonero ha avuto un ruolo importante nella rimonta milanista di Europa League contro l’Olympiacos, mentre il nerazzurro ha firmato il primo gol dell’Argentina nel poker contro l’Iraq.

Sotto il profilo tecnico, i due attaccanti si presentano come due veri opportunisti d’area di rigore, forti fisicamente e abili nella difesa della palla, sempre pronti ad attaccare la profondità in cerca dell’anticipo e dotati di un’ottima visione di gioco. Ma se Cutrone sembra trovarsi maggiormente a suo agio in qualità di finalizzatore, Martinez ha già avuto modo di dimostrare grandi doti anche da suggeritore e assist-man.

Il confronto tra i due singoli è insomma molto equilibrato, mentre confrontando le due coppie di attaccanti milanesi si può evincere invece un maggior affiatamento nella coppia italo-argentina formata da Higuain e Cutrone rispetto a quella composta dai due compagni di club e nazionale Icardi e Martínez. Chi sarà dunque il giovane più determinante? Per sapere la risposta, basterà attendere il prossimo 21 ottobre.