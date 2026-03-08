Dal ritiro alla Kings League il passo è breve: Jack Bonaventura sfida Florenzi

Il calcio professionistico ha salutato nei giorni scorsi Giacomo Bonaventura, per tutti Jack. Per lui adesso si apre una nuova strada

Dopo una lunga carriera tra Serie A, Nazionale e grandi club italiani, il centrocampista ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Tuttavia, il suo futuro potrebbe rimanere legato al campo, ma in un contesto diverso e sempre più popolare negli ultimi anni. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero stati dei contatti tra Bonaventura e la Caesar FC, una delle squadre della Kings League Italia. Il club è guidato dall’influencer Damiano Er Faina e dallo streamer Enerix, tra i presidenti più seguiti del torneo.

Bonaventura in Kings League per continuare a giocare

L’idea sarebbe quella di portare Bonaventura nella Kings League come uno dei volti più importanti della competizione italiana. Il format, ideato da Gerard Piqué, ha rivoluzionato il concetto di calcio spettacolo con partite più brevi, regole innovative e un forte legame con il mondo dello streaming e dei creator.

Per l’ex centrocampista si tratterebbe di una nuova fase della carriera, meno legata alle pressioni del calcio professionistico, ma comunque competitiva e molto seguita online. Un profilo tecnico e di esperienza come il suo rappresenterebbe un valore aggiunto per qualsiasi squadra del torneo. E ritroverebbe, tra i tanti, un suo ex collega come Alessandro Florenzi, anch’egli passato dal Milan e attualmente membro del team BigBro.