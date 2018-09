In Spagna affermano che il Barcellona potrebbe tentare un assalto a Berardi. La Roma drizza le orecchie temendo un secondo scippo da parte dei blaugrana

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione che ha del clamoroso: il Barcellona ha messo gli occhi su Domenico Berardi. Il rumors arriva dal quotidiano iberico Sport, che afferma che i blaugrana stanno monitorando la situazione dell’attaccante azzurro in scadenza di contratto con il Sassuolo nel 2022. La punta neroverde ha passato tempi molto difficili negli ultimi anni ma in questo inizio di campionato sembra essere tornato sui livelli pre infortunio con 2 gol in 3 partite.

L’interesse del Barcellona per Berardi non è una buona notizia per la Roma. Da tempo il tecnico Eusebio Di Francesco sta cercando di portare il suo pupillo in giallorosso e vorrebbe evitare di ripetere l’errore commesso con Malcom. Il brasiliano in questa sessione estiva aveva praticamente firmato con la Roma ma alla fine ha scelto di vestire la maglia del Barca. Per il club di James Pallotta potrebbe diventare una vera e propria impresa arrivare a Berardi alla luce dei buoni rapporti tra il club catalano e il Sassuolo come dimostra il passaggio di Marlon. La Roma potrebbe quindi muoversi in anticipo per evitare sorprese.