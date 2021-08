Dalla Spagna: Juventus, fatta per il ritorno di Pjanic

Miralem Pjanic torna alla Juventus, dalla Spagna sono sicuri. Ecco la posizione del club dopo le ultime notizie

Miralem Pjanic ieri sera non è sceso in campo nemmeno per un minuto certificando ancora una volta la sua rottura con il Barcellona. Le voci di un ritorno alla Juventus si intensificano tanto che Sport dà l’operazione per conclusa con il prestito gratuito e l’aiuto dei blaugrana a pagare lo stipendio per il 20% del totale.

Al momento, come appreso da Juventusnews24, da fronte Juve non arrivano conferme su questa operazione: Pjanic rimane un’opzione anche resta ancora una pista tiepida.