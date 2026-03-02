Dallinga Bologna, Italiano lo rilancia titolare contro il Pisa? Ultima chiamata per lui: ecco che risposta si aspetta l’allenatore

Dallinga Bologna, Italiano lo rilancia titolare contro il Pisa? Ultima chiamata: ecco che risposta si aspetta il tecnico da lui dopo le recenti bocciature

Questo pomeriggio alle ore 18:30 andrà in scena l’atteso posticipo di campionato tra Pisa e Bologna. In casa rossoblù, le attenzioni sono rivolte all’attaccante olandese Thijs Dallinga. Il giocatore potrebbe partire da titolare, ma questa opportunità rappresenterebbe un’ultima chiamata concessa dal tecnico Vincenzo Italiano, visto il rendimento deludente.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’allenatore sta pensando di impiegare il centravanti dal primo minuto nella trasferta di Pisa. Questa scelta nasce da due motivazioni. Da una parte, far riposare Santiago Castro, sceso in campo per quattro partite consecutive tra campionato ed Europa League. Dall’altra, verificare se il ragazzo ha compreso le critiche.

A tal proposito, restano chiare le parole pronunciate dall’allenatore:

SCELTA TECNICA – «Per quale motivo ho fatto entrare Odgaard e non Dallinga al posto di Castro? Perché a differenza di come si era proposto a Bergen, contro l’Udinese proprio non mi era piaciuto».

Il giocatore è risultato spesso impalpabile sul rettangolo verde, dando davvero poco in entrambe le fasi del gioco e faticando persino a pressare la costruzione avversaria. Nel calcio moderno si può anche non trovare subito la via della rete, specialmente in una fase complessa della stagione, ma sul piano dell’atteggiamento agonistico e della prestazione generale è strettamente necessario essere sempre impeccabili in campo.

Se venisse schierato titolare, si tratterebbe dell’ultima occasione utile per dimostrare il proprio reale valore. Il mister non potrebbe concedergli ulteriore spazio di fronte a nuove mancate risposte sul campo. Il calciatore deve trovare l’energia per reagire attraverso un doveroso esame di coscienza. Il Bologna dovrà dare battaglia sportiva e non potrà permettersi elementi che costringerebbero i compagni a giocare praticamente in dieci.

La squadra emiliana vuole conquistare più punti possibili per continuare a sperare di agguantare il settimo posto in classifica generale. Affinché il gruppo possa sorridere, l’atteggiamento dovrà essere perfetto da parte di tutti i tesserati. Il pensiero all’affascinante derby europeo contro la Roma ha già trovato spazio, ma prima sarà assolutamente fondamentale concentrarsi al massimo sulle prossime due gare di campionato.

