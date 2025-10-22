Bologna, servono i goal di Dallinga per conquistare l'Europa (e non solo). La situazione - Calcio News 24

Dallinga pronto a guidare il Bologna: occasione europea contro lo Steaua. La situazione

Giovedì alle 18:45 il Bologna torna protagonista in Europa League e lo farà sul difficile campo della National Arena di Bucarest, dove affronterà lo Steaua in una sfida che può dire molto sul futuro del girone. A guidare l’attacco dei rossoblù potrebbe esserci una novità dal primo minuto: Thijs Dallinga, l’uomo su cui i tifosi stanno riponendo grande fiducia.

Il centravanti olandese, arrivato in estate con alte aspettative, ha avuto finora un impatto a intermittenza con la maglia del Bologna, ma l’Europa potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per esplodere definitivamente. Dopo aver osservato tutta la gara dalla panchina nella trasferta di Cagliari, Dallinga è ora il candidato numero uno per partire titolare contro lo Steaua, in un match che potrebbe segnare una svolta nella sua avventura in rossoblù.

Il vice di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, starebbe infatti pensando di affidargli il peso dell’attacco, anche in considerazione delle sue ottime prestazioni in campo internazionale. Con il Tolosa, nella passata stagione di Europa League, Dallinga ha messo a segno 4 gol e 2 assist in 8 presenze, dimostrando di sapersi esaltare contro avversari europei. E anche con il Bologna è già andato in rete fuori dai confini italiani, seppur in Champions League.

La sfida contro lo Steaua Bucarest sarà quindi un banco di prova importante per capire se Dallinga è pronto a prendersi sulle spalle l’attacco del Bologna, soprattutto in un momento in cui la squadra ha bisogno di certezze e gol pesanti. Il pubblico rossoblù lo attende con entusiasmo: molti tifosi partiranno per la Romania con la speranza di vedere finalmente il numero 24 sbloccarsi anche in Europa League con la nuova maglia.

Paragonato al famoso esempio del ketchup – che non esce finché improvvisamente esplode dal flacone – Dallinga sembra pronto a rompere il silenzio e far parlare di sé sul campo. E il Bologna, che sogna di andare lontano in Europa, ha bisogno proprio di questo: un attaccante che trasformi le occasioni in reti decisive.

Toccherà a Dallinga, giovedì sera, dimostrare di essere l’uomo giusto per questa sfida europea e per il futuro del Bologna.

LEGGI ANCHE LE ULTIMISSIME DI SERIE A