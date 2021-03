D’Ambrosio tranquillizza: «Sto bene, solo un po’ di febbre. Grazie a tutti per l’affetto»

Danilo D’Ambrosio ha tranquillizzato e ringraziato i tifosi dopo l’annuncio della positività al Coronavirus: il messaggio del giocatore

Dopo la notizia della positività al Coronavirus, Danilo D’Ambrosio è stato sommerso di messaggi e chiamate. Il difensore nerazzurro ha voluto ringraziare tutti per l’affetto tranquillizzando anche i tifosi sulle sue condizioni.

«Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po’ di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane. Nell’attesa mando a tutti un grande abbraccio».