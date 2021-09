Verona, D'Amico: «Esonero Di Francesco doloroso. La scelta di Tudor...»

Il direttore sportivo del Verona, Tony D’Amico, ha parlato dell’esonero di Di Francesco e della scelta di Tudor: le sue dichiarazioni

«Oggi è un prepartita ed è difficile spiegare una decisione sofferta e inusuale per un club come il Verona, quindi ancora più dolorosa per noi. Dopo varie riflessioni abbiamo valutato e deciso di dover cambiare. Perché Tudor? Perché può lavorare dal punto di vista caratteriale e perché credo che abbia le caratteristiche adatte a quelle dei nostri giocatori. Sostituire un mister forte come Juric è difficile e non è giusto paragonare chi c’è con chi è andato via».