Matteo Darmian è un obiettivo dichiarato della Juventus da almeno due sessioni di mercato a questa parte

L’addio di Stephan Lichtsteiner, passato all’Arsenal, e di Kwadwo Asamoah, nuovo calciatore dell’Inter, ha spinto l’accoppiata composta da Giuseppe Marotta e Fabio Paratici a tuffarsi sul mercato alla ricerca di un terzino duttile, che all’occorrenza possa correre lungo entrambe le fasce. Descrizione perfetta di Matteo Darmian, ex stella del Torino, adesso tesserato del Manchester United allenato da Josè Mourinho. Il tassello mancante nel roster bianconero, tenuto conto delle conferme di Mattia De Sciglio a destra e di Alex Sandro sul versante opposto, così come del possibile adattamento di Juan Cuadrado nel ruolo in attesa che Spinazzola recuperi dall’infortunio.

La trattativa sta procedendo, come spesso accade in queste questioni di mercato, su due binari distinti e separati. C’è la volontà del calciatore di tornare in Italia, e sarebbe già stato trovato l’accordo sull’ingaggio da 2,5 milioni di euro per quattro anni. Tuttosport fa sapere che a mancare sarebbe, invece, l’intesa tra la Juventus ed il Manchester United. Il club inglese chiede 20 milioni per far partire il terzino mentre i bianconeri propongono 12 di parte fissa più 3 di bonus. La distanza, dunque, al momento si attesterebbe sui 5 milioni di euro, ma c’è ottimismo.