Ora è ufficiale, Lichtsteiner è un giocatore dell’Arsenal

Era nell’aria ormai da giorni e ora è diventato ufficiale: Stephan Lichtsteiner è ora un giocatore dell’Arsenal. La conferma è arrivata direttamente dal club inglese sui propri canali ufficiali. Lo svizzero indosserà la maglia numero 12 e firmerà il contratto non appena otterrà il permesso di soggiorno per lavorare nel Regno Unito. «Stephan porta alla squadra grande esperienza e leadership; si tratta di un giocatore di grande qualità e con un atteggiamento determinato e positivo», ha dichiarato il nuovo allenatore dell’Arsenal, Unai Emery. Lichtsteiner ha vestito la maglia della Juventus per 7 stagioni collezionando 250 presenze e vincendo 7 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

«Sono felice e onorato di essere un Gunner! – ha twittato il capitano della Svizzera – Lavorerò con impegno e passione giorno per giorno per raggiungere i nostri obiettivi sportivi e vincere trofei con questo grande club».

Happy and honoured to be a Gunner! Will work hard and passionately day in and day out to achieve our sportive objectives and to win trophies with this great club! @Arsenal pic.twitter.com/h32IueSSob

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) June 5, 2018