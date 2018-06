Lichtsteiner frena: «Io all’Arsenal? Non è fatta. In Italia tante chiacchiere»

Il terzino destro della Juventus lascerà i bianconeri. Lichtsteiner è vicino all’Arsenal e ha parlato del suo futuro

Stephan Lichtsteiner si appresta a lasciare la Juventus. Il giocatore svizzero ha poche settimane di contratto e sta cercando una nuova avventura. Il laterale bianconero è in trattativa con l’Arsenal e l’accordo sembrava essere a un passo ma lo stesso calciatore ha smentito. Licht è stato vicino alla firma con il Borussia Dortmund ma l’affare è saltato. Ora c’è l’Arsenal ma il giocatore, intervistato da Blick, ha frenato i facili entusiasmi: l’Arsenal c’è ma l’ex Lazio non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro e non ha ancora un’intesa definitiva con l’Arsenal.

Queste le parole di Stephan Lichtsteiner: «Io all’Arsenal? Non ci sono accordi. Non posso parlare in questo momento, non posso dire nulla sui negoziati. Nulla è ancora completato. Non posso dire nulla sui negoziati. Finché non si conclude nulla, questo è ciò che è sempre interessante nel calcio, lo sappiamo tutti. Al momento non c’è nessuna firma e non posso dire nulla. In Italia dicono che è fatta con l’Arsenal? So cosa scrivono i giornali italiani, sono abituato a leggere tante speculazioni ma io non voglio pensare a questo. Qui le chiacchiere non mi raggiungono e va bene così. Sono abituato alle voci di mercato ma vado avanti».