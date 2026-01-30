Champions League
Date playoff Champions League 2025/26: quando giocheranno Inter, Juventus e Atalanta? Il programma completo
Date playoff Champions League 2025/26: quando giocano Inter, Juventus e Atalanta? Il programma è stato ufficializzato
La strada verso gli ottavi di finale è tracciata. La UEFA ha definito date e orari dei Playoff di Champions League 2025/2026, un turno che si preannuncia decisivo per le ambizioni delle tre squadre italiane rimaste in corsa. Sarà una due giorni intensissima sia all’andata che al ritorno.
Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica
Andata: Juve ad aprire le danze, Dea nel “Muro Giallo”
Il programma si apre martedì 17 febbraio. La prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus, attesa da una trasferta bollente a Istanbul: fischio d’inizio alle 18:45 contro il Galatasaray. Una sfida che richiederà nervi saldi in uno degli stadi più caldi d’Europa. Nella stessa serata, alle 21:00, toccherà all’Atalanta. La squadra di Palladino sarà di scena al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, in un match che promette spettacolo e gol. Sempre alle 21:00 spiccano il derby francese Monaco-PSG e la sfida di lusso Benfica-Real Madrid.
Mercoledì 18 febbraio sarà il turno dell’Inter. I nerazzurri dovranno sfidare il freddo e il campo sintetico del Bodø/Glimt: calcio d’inizio alle 21:00 in Norvegia. In contemporanea si giocheranno Brugge-Atletico Madrid e Olympiacos-Leverkusen.
Ritorno: San Siro anticipa, Stadium a chiudere
I verdetti definitivi arriveranno la settimana successiva. L’Inter sarà la prima a cercare il pass per gli ottavi nel match di ritorno a San Siro, programmato per martedì 24 febbraio alle 21:00. Grande chiusura mercoledì 25 febbraio: l’Atalanta ospiterà i tedeschi a Bergamo nel preserale delle 18:45, mentre la Juventus chiuderà il programma all’Allianz Stadium contro il Galatasaray alle 21:00.
Un calendario fitto che non ammette errori: tra il 17 e il 25 febbraio si deciderà il destino europeo delle nostre big.
I match di andata:
martedì 17 febbraio, ore 18.45 – Galatasaray-Juventus
martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Paris Saint-Germain
martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Borussia Dortmund-Atalanta
martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Real Madrid
mercoledì 18 febbraio, ore 18.45 – Qarabag-Newcastle
mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Club Brugge-Atlético Madrid
mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Bodø/Glimt-Inter
mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Olympiacos-Bayer Leverkusen
I match di ritorno:
martedì 24 febbraio, ore 18.45 – Atlético Madrid-Club Brugge
martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Olympiacos
martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Inter-Bodø/Glimt
martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Newcastle-Qarabag
mercoledì 25 febbraio, ore 18.45 – Atalanta-Borussia Dortmund
mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Juventus-Galatasaray
mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Paris Saint-Germain-Monaco
mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Benfica