D’Aversa: «Abbiamo avuto vari momenti difficili, ma senza mollare: il destino è nelle nostre mani»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, in conferenza stampa in vista della prossima sfida degli azzurri contro la Fiorentina

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’Empoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONE MENTALE – «Sia a livello emozionale che di stato d’animo abbiamo vissuto diversi momenti, ma siamo stati bravi a non mollare. Il pareggio col Venezia l’abbiamo accettato con soddisfazione, anche se resta il solito rammarico che ci accompagna da inizio campionato. Gli errori in Serie A li paghi cari: non è questione di colpe, ma di consapevolezza. Dobbiamo eliminare certe ingenuità. I ragazzi sono giovani, ma il nostro destino è ancora nelle nostre mani e dobbiamo guardare avanti positivamente».

PREPARAZIONE – «Il Bologna sta facendo cose importanti, quindi chi andrà in campo dovrà farlo al massimo. Abbiamo perso Kouamé, col Venezia abbiamo speso tanto, ma questi ragazzi stanno dando tutto anche fisicamente. Dobbiamo solo cercare di limitare gli errori».

RICHIESTA – «Chiedo ai miei di godersi una semifinale di Coppa Italia. Se avessi avuto io questa fortuna da calciatore, avrei voluto dimostrare che l’avversario non è superiore. Il Bologna è forte e ben allenato, ma poi decide sempre il campo».

RAMMARICO – «L’andata è andata. Sappiamo quanto vale il Bologna, ma dobbiamo affrontarla come se fosse una gara secca».

SOLBAKKEN – «Col Venezia è entrato con il piglio giusto, ha qualità e sa calciare con entrambi i piedi. Ho parlato con lui: sta a lui trovare la chiave per emergere».

EBUEHI – «Lo sto scoprendo adesso, sarebbe servito prima. Dopo dodici mesi di stop ha bisogno di tempo, ma farà parte della gara. Il minutaggio dipenderà anche da come intendo gestirlo in vista della Fiorentina: può darci una mano in questa fase».