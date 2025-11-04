Fiorentina News
D’Aversa Fiorentina, possibile stop della strada che porta all’ex Empoli come sostituto di Pioli? Presa dal club Viola questa decisione sul candidato
D’Aversa Fiorentina, possibile stop alla trattativa? Il club potrebbe cercare ulteriori alterenative a Pioli: tutte le novità sulla trattativa
La Fiorentina ha deciso di non andare avanti con Roberto D’Aversa per la panchina, come riportato da Matteo Moretto su X. Nonostante un accordo verbale raggiunto nelle ultime ore, il club ha messo in stand-by la soluzione D’Aversa. Ora sono in corsa altri nomi: Paolo Vanoli appare una delle opzioni più probabili, mentre la squadra spinge per il ritorno di Raffaele Palladino.
Una decisione che potrebbe cambiare completamente il corso del futuro della Fiorentina che sembra certa di andare oramai sull’ex tecnico dell’Empoli e del Parma per la propria panchina e che la piazza fiorentina non sembrava gradire.
Galloppa in panchina contro il Mainz
Nel frattempo, Daniele Galloppa guiderà la Fiorentina nella sfida di Conference League contro il Mainz. La società sta valutando con calma le opzioni per il futuro tecnico, prendendosi il tempo necessario per decidere la soluzione definitiva.
