D’Aversa: «Rigore? Parma squadra più corretta, così si passa per stupidi»

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, dopo la sfida contro la Lazio: ecco le parole del tecnico dei crociati

Roberto D’Aversa è esploso nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico dopo gli episodi arbitrali che hanno condizionato l’esito di Parma-Lazio.

«Trattenuta Acerbi-Cornelius? Cosa vi devo dire… Da tutte le immagini si vede che è rigore netto, ce n’era un altro su Bruno Alves. Stasera faccio fatica. Il problema è che quando una società è la più corretta del campionato e non protesta, poi si passa per stupidi. Non mi piace commentare gli episodi arbitrali, ma l’arbitro non può far il simpatico nell’intervallo. Aveva scherzato con cornelius nell’intervallo dicendogli che si era buttato. Io accetto gli errori, anche più i clamorosi. Chiedo scusa alla Lazio, ma cosa devo dire alla mia squadra?».