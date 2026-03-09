David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra!

David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: un club è già alla finestra per il suo acquisto

Il futuro di Jonathan David, attaccante canadese arrivato per dare peso e continuità all’attacco della Juventus, appare sempre più incerto. Il lungo digiuno realizzativo sta infatti pesando sul rendimento del centravanti, che non segna dal 1° febbraio nella sfida contro il Parma. Da allora sono passate sette partite senza reti, un dato che racconta bene il momento delicato vissuto dal numero offensivo bianconero.

Come evidenzia Tuttosport, la sensazione è che l’attaccante abbia progressivamente perso fiducia, finendo per vivere ogni pallone con troppa pressione addosso. Il risultato è un gioco meno fluido, più nervoso, con scelte tecniche spesso imprecise e una presenza offensiva meno incisiva rispetto alle attese. In questo quadro, il canadese sembra aver smarrito quella leggerezza che aveva caratterizzato le sue stagioni migliori.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Spalletti cambia gerarchie e guarda oltre

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la nuova situazione tattica in casa bianconera. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus e grande estimatore degli attaccanti capaci di legare il gioco, nel match contro il Pisa ha scelto soluzioni diverse, lasciando David più ai margini. Una decisione che ha dato il senso di un cambio di rotta tecnico e che potrebbe avere ripercussioni anche in vista della prossima stagione.

Il possibile rinnovo di Dusan Vlahovic, centravanti serbo considerato ancora centrale nel progetto offensivo, rende infatti ancora più fragile la posizione di David. Il canadese non ha ricevuto segnali ufficiali di rottura dal club, ma il feeling con l’ambiente sembra essersi raffreddato sensibilmente. Per Spalletti, in questi casi, conta molto la capacità di reggere la pressione e convivere con le critiche senza lasciarsi travolgere emotivamente.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il Lione e Paulo Fonseca sullo sfondo

In questo scenario, il mercato potrebbe offrire una soluzione utile a tutte le parti. Sempre secondo Tuttosport, prende quota l’ipotesi di un trasferimento al Lione, club francese che potrebbe rappresentare per David l’occasione giusta per ripartire. In particolare, il possibile ricongiungimento con Paulo Fonseca, allenatore portoghese con cui il canadese aveva vissuto una delle migliori fasi della sua carriera al Lilla, viene visto come una pista concreta e credibile.

Molto dipenderà anche dagli obiettivi del club francese e dalla possibile qualificazione alla prossima Champions League. Di certo, oggi Jonathan David sembra sempre più distante dal centro del progetto juventino. E il suo futuro, a Torino, appare appeso davvero a un filo.