Dazn down, arrivano le scuse di Comcast: «Eravamo in stretto contatto con loro»

Anche Comcast, azienda del gruppo che controlla Sky e partner esterno di DAZN, ha chiesto scusa per il disservizio durante Inter Cagliari

Dopo le scuse di DAZN arrivano anche quelle di Comcast Technology Solutions, azienda del gruppo americano che controlla proprio Sky e partner esterno dell’emittente online britannico.

«Eravamo in stretto contatto con loro mentre risolvevamo il problema e ci scusiamo per tutti coloro che sono stati interessati» ha sottolineato Comcast in una nota riportata dall’agenzia Reuters.