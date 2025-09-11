Dazn, accordo con Mediaset: le partite de La Liga anche in chiaro. Nelle case di tutti i tifosi sei delle partite di cartello del massimo campionato iberico

Una notizia di grande rilievo per tutti gli appassionati di calcio internazionale in Italia: una selezione dei match più prestigiosi de LaLiga spagnola sbarca in chiaro sulle reti Mediaset. Questo è il risultato di un nuovo accordo strategico di sublicenza siglato tra DAZN e Mediaset, che porterà nelle case di tutti i tifosi sei delle partite di cartello del massimo campionato iberico.

DAZN, che detiene i diritti di trasmissione di tutta LALIGA EASPORTS in Italia fin dal 2018 con un accordo che la lega alla competizione fino al 2029, consolida così la sua partnership con il gruppo di Cologno Monzese. Mentre la piattaforma di streaming continuerà a essere la casa di tutte le 380 partite della stagione per i propri abbonati, l’intesa permetterà a Mediaset di trasmettere in co-esclusiva e in chiaro sei incontri di altissimo profilo. Tra questi figureranno le sfide più attese e dal maggior appeal globale, come l’iconico “Clásico” tra Real Madrid e Barcellona e l’infuocato derby della capitale spagnola.

Questo accordo è stato accolto con grande favore da entrambe le parti. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha commentato: «L’accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte. DAZN è ormai la piattaforma di riferimento de LALIGA EASPORTS e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi».

Sulla stessa linea Stefano Sala, CEO di MFE Adv, che ha aggiunto: «Dal 2021 abbiamo sviluppato la partnership con Dazn sempre con una prospettiva strategica di valorizzazione del calcio come piattaforma imprescindibile di comunicazione per raggiungere tutti i target. Dalla centralità della Serie A in Italia con ascolti in crescita in questo inizio stagione fino al successo internazionale in Italia e in Spagna del Mondiale FIFA per Club, che sulle reti Mediaset ha raggiunto oltre 50 milioni di persone nei 2 paesi, fino a questa scelta di valorizzare le 6 migliori partite della Liga, dal Clasico Real Madrid-Barcelona al derby di Madrid – partite che gli appassionati di calcio, uno sport sempre più a respiro internazionale, non mancheranno di premiare con i loro ascolti».