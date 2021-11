De Bruyne: «Mondiale biennale? Non una brutta idea, ma ci serve riposo»

Kevin De Bruyne, in conferenza stampa, ha analizzato il suo futuro, parlando anche dell’idea di un Mondiale biennale

MONDIALE BIENNALE – «All’inizio della stagione ho avuto un incontro con persone della FIFA e Arsene Wenger per spiegarci cosa vogliono fare. Non penso che sia un’idea cattiva di base. Ovviamente, per fare una cosa del genere, le federazioni di tutti i Paesi, UEFA e FIFA devono coordinarsi. Ho detto loro che è assolutamente necessario mantenere un periodo di riposo per noi giocatori, a fine stagione».

FUTURO – «Dopo l’Europeo non ho riposato mentalmente e fisicamente. Ho giocato contro l’Italia con infiltrazioni e questo ha peggiorato la mia situazione. Anche quando ho avuto delle vacanze avevo la caviglia gonfia e ho dovuto pensare a curarmi. L’obiettivo comunque è quello di migliorare il terzo posto al Mondiale. Dopo Qatar 2022? Vedremo come starò, non sono più giovanissimo».