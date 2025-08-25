De Bruyne sicuro: «Napoli scelta migliore che potessi fare. Il nostro obiettivo...» - Calcio News 24

De Bruyne si racconta: «Napoli la scelta migliore, ora penso anche ai miei figli»

Il nuovo centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, in cui ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a dire sì al club partenopeo e iniziare una nuova avventura in Serie A dopo una lunga carriera in Premier League. Parole che confermano non solo la sua voglia di nuove sfide, ma anche una consapevolezza diversa, più matura.

Alla domanda sul perché abbia scelto proprio Napoli, De Bruyne ha risposto:

«Napoli unica offerta vera? No, opzione migliore. Le offerte sono state tante, ma ho deciso per i campioni d’Italia, giocano la Champions, e poi Conte è un allenatore magnifico. Quando sei giovane decidi solo per te, ora ho chiesto anche ai miei figli. Il più grande ha 10 anni ed è in una fase importante della crescita».

Una decisione che dunque non è solo sportiva, ma anche familiare, segno di una maturità che si riflette anche nelle sue parole sull’addio al Manchester City:

«Quando il City ha deciso di non rinnovarmi il contratto, ho iniziato a guardarmi attorno. Dopo tanto tempo non volevo più restare in Inghilterra. Tra le varie possibilità, Napoli mi è sembrata la migliore per la mia famiglia e per me come calciatore. In Serie A posso giocare ancora ad alti livelli».

E a chi lo definisce «vecchio», il classe 1991 risponde con serenità e una punta di orgoglio:

«Penso di essere più o meno lo stesso di 10 anni fa. Forse da giovane sei più dinamico, ma adesso ho più esperienza. Evolvi come giocatore: ho le mie qualità, la gente le conosce, ma anche le mie debolezze, come tutti. Non sono preoccupato né eccitato: cerco solo di fare il mio lavoro al meglio, divertendomi».

Infine, un pensiero sul suo rapporto con il calcio:

«Il calcio è la mia passione e non voglio che diventi un lavoro normale. Se lo vivi con piacere e con un sorriso, alla fine giochi meglio».

Parole chiare e ispirate da parte di un campione che si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera in azzurro, con la determinazione di chi vuole ancora lasciare il segno.