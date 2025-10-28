De Bruyne rotto: come si comporterá adesso il Napoli? Spunta fuori qualche strategia - Calcio News 24

In casa Napoli De Bruyne si è rotto: una situazione abbastanza complicata per i partenopei

Una notizia che gela il sangue dei tifosi del Napoli e non solo: Kevin De Bruyne, dopo aver segnato il rigore del vantaggio contro l’Inter, ha rimediato una «lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra».

Una diagnosi terribile, soprattutto perché si tratta dello stesso muscolo operato ad agosto 2023, che allora lo tenne lontano dai campi per quasi cinque mesi.



Questa volta, i tempi di recupero stimati si aggirano tra i tre e i quattro mesi. De Bruyne, 34 anni e con un passato di infortuni nella stessa zona, ha scelto nuovamente la via della chirurgia, a differenza di Lukaku che optò per la terapia conservativa. È già rientrato in Belgio e sarà operato domani in una clinica di Anversa, dove inizierà la riabilitazione. Una decisione presa in accordo con il Napoli, con un obiettivo chiaro in mente: non perdere il Mondiale americano, la sua quarta Coppa del Mondo, e tornare in tempo per la parte finale della stagione.

Il Napoli perde il suo fuoriclasse in un momento cruciale. L’assenza di De Bruyne priverà il Napoli del suo fuoriclasse, il simbolo del rinnovamento tattico e uno dei “Fab Four” che ha portato la squadra in vetta al campionato dopo otto giornate. Se i tempi di recupero saranno di tre mesi, salterà almeno 22-23 partite tra campionato e coppe fino a gennaio; con quattro mesi, le partite a rischio aumentano a 26-27 fino a inizio marzo. Conte non potrà contare su di lui per la Supercoppa in Arabia, la volata nel prossimo turno di Champions, gli ottavi di Coppa Italia e la fase cruciale della difesa dello scudetto.

Il Corriere dello Sport sostiene che in attesa del mercato, con il Napoli già attento a profili come Kobbie Mainoo dello United, il tecnico si affiderà alla “vecchia guardia” e alle certezze della rosa. La “cometa KDB” ha illuminato il cielo di Napoli per sole 11 partite (760 minuti, 10 volte titolare e 1 subentrato), ma con un impatto devastante: 4 gol in Serie A e 2 assist in Champions, capocannoniere della squadra in campionato. Un’assenza pesante, che interrompe una sfida a distanza affascinante con Modric e Vardy, che stava arricchendo il nostro calcio. Il mondo del calcio lo aspetta, pronto ad accoglierlo al suo ritorno.