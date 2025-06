De Cuyper per il Milan, garantisce Miangue: «É pronto per la Serie A, a Milano può fare bene»

Le parole di Senna Miangue, ex di Cagliari e Inter, su De Cuyper, esterno belga nel mirino del Milan come nuovo rinforzo

Senna Miangue, ex calciatore di Cagliari e Inter ora al Cercle Bruges, ha parlato a Tuttosport di Maxime De Cuyper, obiettivo di mercato del Milan come sostituto di Theo Hernandez. Di seguito le sue parole.

DE CUYPER PRONTO PER L’ITALIA – «È veramente forte e pronto per la Serie A: può imporsi in un campionato difficile come il vostro».

RICORDI ITALIANI – «Ricordo ancora quella domenica in cui il mister mi disse “Senna, sei pronto? Ora tocca a te” e mi inserì contro il Palermo. Due settimane dopo feci la prima da titolare a San Siro contro il Bologna. Momenti indimenticabili».

VISTO DA AVVERSARIO – «Ha un’ottima struttura fisica abbinata a una buona tecnica. Sa crossare bene e a sinistra spinge tanto. Non sono sorpreso che si parli di lui…».

ADATTO AI ROSSONERI – «È meno dirompente palla al piede rispetto a Theo, ma più diligente in fase difensiva. De Cuyper può fare bene a Milano. So che anche la Juve lo voleva».

RUOLO IDEALE – «In Belgio ha giocato quasi sempre da terzino sinistro in una retroguardia a quattro. Penso sia quello il suo ruolo. Detto ciò, i giocatori bravi sanno adattarsi in base alle esigenze tecnico-tattiche degli allenatori e non credo che Maxim avrebbe problemi in un 3-5-2 ad esempio come quello che Allegri usava alla Juventus».

FUTURO PERSONALE – «Andrò via dal Cercle, ma sono pronto e motivato per una nuova avventura. Adesso sto bene fisicamente e l’infortunio è ormai alle spalle. Voglio tornare protagonista e le confesso una cosa…».

SOGNO ITALIANO – «Mi piacerebbe tornare in Italia. Da voi sono cresciuto e ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia carriera. Non ne faccio una questione di categoria tra A e B, purché ci sia un bel progetto».