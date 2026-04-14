De Laurentiis fuga ogni dubbio: «Conte ct dell’Italia? Non mi abbandonerebbe mai. Prima va risolto un altro problema in Federazione»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, risponde ancora una volta sulla possibilità d’addio di Conte per diventare ct dell’Italia

Il futuro di Antonio Conte continua a intrecciarsi con quello della Nazionale italiana, ma Aurelio De Laurentiis ha chiarito che, prima di tutto, va definito il nuovo assetto della FIGC. Nella lunga intervista rilanciata oggi al NY Times, il presidente del Napoli ha spiegato che al momento manca ancora il presupposto istituzionale per affrontare davvero il tema del prossimo commissario tecnico, visto che non è stato ancora scelto il nuovo presidente federale.

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Conte Napoli, il presidente azzurro si aspetta una decisione rapida

De Laurentiis ha però lasciato intendere di non voler ostacolare un eventuale passaggio di Conte sulla panchina dell’Italia, a patto che tutto avvenga con tempi chiari e senza danneggiare il club. Il numero uno azzurro considera l’allenatore una figura seria e professionale, poco incline a lasciare il Napoli improvvisamente in una fase delicata del progetto. Proprio per questo, il presidente si aspetta che un’eventuale scelta venga comunicata con anticipo sufficiente, così da consentire alla società di programmare per tempo la sostituzione.

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Conte Napoli, il nodo resta tra tempistiche e programmazione

Il punto centrale, quindi, non è soltanto la volontà di Conte, ma il momento in cui maturerà una decisione definitiva. De Laurentiis ha fatto capire che una scelta immediata sarebbe gestibile, mentre un addio troppo tardivo creerebbe problemi seri alla pianificazione del Napoli. In questo quadro, la corsa alla panchina azzurra resta aperta, ma la posizione del club partenopeo è ormai chiara: apertura sì, ma solo dentro tempi compatibili con la costruzione della prossima stagione.

CONTE PROSSIMO CT DELL’ITALIA? – «Al momento non abbiamo un presidente della FIGC, quindi nessuno può decidere di nominarlo Commissario Tecnico. Prima di tutto va risolto questo problema della Federazione».

SU CONTE – «Conte è una persona molto seria. Ha un contratto con me, non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Questo Napoli fortissimo è pur sempre una sua creazione, quindi ucciderebbe il suo bambino abbandonandolo proprio all’ultimo minuto».

TEMPISTICHE – «Magari decide subito e dice di voler andare ad allenare l’Italia. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare la Nazionale ci penserei cento volte».