De Paul Atletico Madrid: colloqui con l’Udinese. C’è il prezzo!

Rodrigo De Paul potrebbe sposare la causa dei campioni di Spagna: contatti tra l’Atletico Madrid e l’Udinese per l’acquisto

L’Atletico Madrid fa sul serio per Rodrigo De Paul. I Colchoneros, freschi vincitori della Liga, non vogliono abbasare la qualità e contano di rinforzarsi per la prossima stagione con qualche innesto.

Come riportato da Sky Sport, sarebbero in corso i colloqui tra l’Udinese e l’Atletico Madrid per la cessione di Rodrigo De Paul: i friulani chiedono 40 milioni per l’argentino mentre gli spagnoli offrono Perez più 20 milioni di euro.