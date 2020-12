Udinese, De Paul pensa ai tifosi: «Voglio continuare a farli felici»

Rodrigo De Paul pensa ai suoi tifosi dopo la vittoria in trasferta contro il Torino: ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino

«In campo sono sempre al fianco di un amico come il Tucu con cui mi diverto molto e con cui mi capisco sempre al meglio, il gol di oggi è più merito suo che mio. Sento che la squadra mi ascolta e le parole sono importanti, ma come detto è sempre meglio dare l’esempio sul campo per primi. Abbiamo una rosa di giocatori importanti, alcuni nel momento migliore della loro carriera e sento che sono tutti elementi importanti. Lo striscione che mi hanno dedicato infine mi ha fatto emozionare, so che la tifoseria qui non regala niente e un gesto del genere mi ha fatto anche commuovere. Sono orgoglioso, voglio continuare a fare felice la gente e non vediamo l’ora di rivedere i nostri tifosi».