De Rossi dimesso dallo Spallanzani: proseguirà il recupero a casa

Buone notizie per Daniele De Rossi: l’ex centrocampista della Roma è stato dimesso dallo Spallanzani e proseguirà il recupero a casa: le ultime

Daniele De Rossi è stato dimesso oggi dall’Ospedale Spallanzani di Roma, dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del Coronavirus. Come riporta Gazzetta.it, l’attuale collaboratore tecnico di Mancini, in seguito agli ultimi esami e ai loro risultati incoraggianti, ha potuto fare ritorno a casa, dove continuerà a curarsi, ma la situazione è nettamente migliorata rispetto a qualche giorno fa.

De Rossi da giovedì è stato tenuto sotto controllo nel reparto dell’ospedale per malattie infettive per una polmonite interstiziale bilaterale. Ha lasciato l’ospedale con il sorriso, dopo aver ringraziato medici e infermieri per fare ritorno a casa dove proseguirà terapie e degenza in attesa di risultare negativo al tampone Covid.