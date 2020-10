De Rossi e quel messaggio social di Mancini: «Scivolato su una buccia di banana»

Daniele De Rossi ha commentato la storia Instagram del c.t. Roberto Mancini

Nei giorni scorsi, il c.t. Roberto Mancini è finito nella bufera per un post social sul Covid. A commentare l’azione del commissario tecnico azzurro, è stato Daniele De Rossi, nel corso di Propaganda Live su La7.

«Mancini è scivolato su una buccia di banana, ma si è scusato tempestivamente. Lo conosco personalmente ed è una persona da seguire per i suoi concetti, il suo stile. Ho letto di richieste di dimissioni, un polverone mediatico forse eccessivo, ma normale quando si è allenatori della Nazionale. Poi c’è il fronte del negazionismo che spinge parecchio in questo periodo. Sono dalla parte opposta ai negazionisti. Non ho studiato, non sono un medico né un virologo e tendo a fidarmi di chi ha studiato per tanti anni e ha a cuore la salute di tutti noi»·