Roberto Mancini è finito nell’occhio del ciclone per una story pubblicata sul proprio profilo Instagram – FOTO

Roberto Mancini è finito nell’occhio del ciclone a causa dell’ultima story pubblicata sul proprio profilo Instagram. «Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando il tg», questo il contenuto della storia pubblicato dal ct della Nazionale.

In molti hanno attaccato il ct per un messaggio più che discutibile in un periodo particolarmente difficile vista la seconda ondata di epidemia