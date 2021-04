Daniele De Rossi è risultato negativo al Coronavirus: calvario finito per il collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale

Daniele De Rossi è risultato negativo al Coronavirus. Calvario finito per il collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, ricoverato per diversi giorni all’Ospedale Spallanzani di Roma.

«Trentasette giorni dopo», ha scritto la moglie Sarah su Instagram.