De Rossi: «Mi hanno scelto per calmare gli animi, io ho accetto e l'ho vissuta anche bene; e per il futuro...»

Daniele De Rossi è tornato a parlare del suo recente passato alla Roma e lo ha fatto senza troppi giri di parole, come da sempre nel suo stile. Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex tecnico giallorosso ha raccontato i retroscena del suo ritorno sulla panchina romanista, ammettendo che la sua figura serviva anche a calmare una tifoseria in subbuglio. Un incarico temporaneo, che però ha accettato con convinzione, e che – dice – non gli ha lasciato strascichi negativi. De Rossi guarda avanti e non esclude nulla per il futuro: Roma compresa, ma solo con le giuste condizioni.

L’OBIETTIVO ERA CALMARE I TIFOSI – «Io sono stato chiamato lì in un momento di crisi, c’era bisogno di uno che sapesse allenare ma soprattutto anche calmare gli animi dei tifosi e io l’ho accettata, sfruttata e vissuta anche bene. Non penso che mi abbia danneggiato, lo scopriremo più avanti. Penso di aver fatto sei mesi buoni nei quali ho capito e sono cresciuto».

UNA SEPARAZIONE BRUSCA MA UTILE – «Il percorso successivo si è interrotto bruscamente, mi ha tenuto fermo per i restanti mesi perché la legge in Italia prevede questo, ma in questi mesi non sono rimasto fermo. Ho cercato di analizzare le cose fatte bene, le cose sbagliate, il mio staff. È stato un percorso meno consueto ma se sai trarre il positivo, penso che non mi bloccherà. Lo spero».

DE ROSSI VICINO A UN RITORNO? – «No, in questa stagione la scelta è talmente forte e positiva per la Roma e per Roma come calcio in città che non ho avuto questa velleità. Durante la stagione c’è stato un momento di difficoltà e ho pensato: chissà, se proprio devo tornare ci torno volentieri».

IL RAPPORTO CON I FRIEDKIN – «Abbiamo consumato un ultimo saluto positivo. C’era dispiacere perché ero stato appena esonerato, dispiacere da parte mia ma anche da parte loro. Con i Friedkin mi sono lasciato dispiaciuto ma con gratitudine».

IL FUTURO DI DE ROSSI – «Devo scegliere bene la prossima esperienza e deve essere un posto dove posso lavorare bene. In Italia o all’estero, qualcosa capiterà. La voglia è tanta. Monza? Non è vero, ho amici lì, ma hanno un bravo allenatore. Aspetto la piazza giusta, non la categoria».