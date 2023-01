De Sanctis: «Bonazzoli non è sul mercato, questa precisazione è importante»

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa della situazione Bonazzoli

PAROLE – «Non cerchiamo un attaccante. Bonazzoli non è sul mercato, questa precisazione è importante. Costantemente ricevo telefonate, l’unica offerta seria che è arrivata è quella della Cremonese perché è assolutamente all’interno del nostro progetto. E’ stato tra i primi tre protagonisti della salvezza della Salernitana, non si può pensare di cederlo dopo sei mesi e dopo un sforzo economico notevole. Vi prego di trasferire con chiarezza questo messaggio. La proprietà certo non cede quei giocatori che stanno dando il massimo contributo, non c’è la logica del “dobbiamo monetizzare”. A noi interessa fare punti».