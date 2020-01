De Sanctis: «Mercato? Roma difficile da migliorare»

Morgan De Sanctis, team manager della Roma, ha commentato la possibilità di un intervento sul mercato per rafforzare la rosa

Il team manager della Roma Morgan De Sanctis ha espresso dubbi su possibili acquisti nella finestra di mercato di gennaio. Ecco le sue parole a Dazn nel pre-partita del match contro il Torino.

«Sul mercato di gennaio siamo in linea che la squadra è difficile da migliorare. Non ci sono delle condizioni per le quali trovare qualcosa di esotico. Abbiamo le risorse giuste per fare una stagione da protagonisti. Nuovo proprietario? Il livello di questa trattativa è talmente alto rispetto a quelli come noi che stanno più in basso, siamo tutti concentrati per far bene stasera con il Torino e in futuro».