De Vrij: «Conte ci sta vicino. Ronaldo, Messi e Mbappè i più forti che ho affrontato»

Stefan De Vrij ha risposto alle tante domande dei tifosi dell’Inter: queste le risposte del difensore olandese

Dopo Skriniar e D’Ambrosio tocca a Stefan De Vrij rispondere alle tantissime domande fattegli dai tifosi interisti sui social. Queste le risposte del difensore olandese.

CONTE – «Il mister cerca sempre di starci vicino, anche in questo giardino. Non c’è fisicamente, ma tramite i messaggi e col suo staff cerca di starci vicino. C’è più attività sulla chat di gruppo, io penso che siamo un gruppo molto stretto e quando torneremo sarà come prima. È una lotta che cerchiamo di vincere, dobbiamo essere uniti anche come squadra».

INTER – «Grande professionalità dell’Inter come società, ci portano da mangiare, ci hanno portato bici ed elastici così possiamo continuare a lavorare. Ci mandano messaggi come stiamo, sono molto professionali. Non è il momento di pensare al calcio, abbiamo sempre pensato a una partita per volta, ora stiamo giocando un’altra battaglia che cerchiamo di vincere e poi penseremo a giocare».

SKRINIAR – «E’ un difensore fortissimo dal quale imparo tanto. E’ un bravissimo ragazzo, è un piacere giocare con lui».

GOL PIÙ BELLO – «Sono due, quelli contro il Milan».

GIOCATORI PIU DIFFICILI DA MARCARE – «Sono tanti, tipo Messi e Ronaldo che sono i migliori. Anche Mbappé è difficile da marcare perché è velocissimo».

VAN DIJK – «Com’è giocare con lui? Molto bello, è forte e posso imparare tanto da lui. Fuori dal campo è una bravissima persona. Lui è fortissimo, guardo cosa fa e vedo come risolve le situazioni: quello me lo porto dietro sia all’Inter che in Nazionale. Io cerco sempre di migliorarti».

DIFESA A 3 O A 4 – «Io gioco e dove serve al mister, quest’anno a tre. Non ho preferenze e non ci sono differenze»