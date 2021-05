De Vrij: «Lo scudetto è stato una liberazione. Sull'Europeo...»

Il difensore centrale dell’Inter e della nazionale olandese Stefan De Vrij ha parlato dal ritiro della selezione. Ecco le sue parole

Dal ritiro della nazionale olandese il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di nu.ul. Ecco le sue parole.

SCUDETTO – «Finalmente un premio. Non è stato un sollievo, ma una liberazione. Mi ha fatto bene, anche se non mi sento molto diverso ora con un campionato in tasca. A causa della mia esperienza, il mio ruolo è leggermente diverso a quello in Nazionale, ma io non mi comporterò diversamente. Penso che sia più importante essere un gruppo affiatato»