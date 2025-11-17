De Zerbi su Gattuso: «Momento difficile, ma su di lui penso una cosa molto importante nonostante la sconfitta!» - Calcio News 24

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia, è stato protagonista di un intervento significativo durante l’evento di presentazione del libro “Quello che non ho visto arrivare”, scritto dal dirigente Giorgio Perinetti. Il libro è dedicato alla figlia di Perinetti, Emanuela, una figura che ha commosso il mondo del calcio per la sua tragica storia. Durante la presentazione, De Zerbi ha voluto esprimere la sua vicinanza al dirigente e ha parlato anche della situazione attuale della Nazionale italiana di calcio.

De Zerbi sulla storia di Emanuela Perinetti

Sebbene De Zerbi non avesse conosciuto personalmente Emanuela, ha condiviso il suo dolore per la vicenda, dichiarando che la storia della giovane ragazza e del suo percorso familiare lo ha profondamente colpito. Ha sottolineato che, pur non avendo vissuto da vicino la vicenda, l’ha considerata un’esperienza che ha toccato il cuore di tutti, soprattutto per la figura di Giorgio Perinetti, che conosce bene e stima. De Zerbi ha voluto esprimere la sua solidarietà al dirigente e alla sua famiglia in un momento tanto difficile.

La Nazionale italiana e la qualificazione al Mondiale

Passando a temi più sportivi, De Zerbi ha affrontato la questione della Nazionale italiana, sottolineando che la situazione attuale non è facile. Secondo l’allenatore, l’Italia sta attraversando un periodo difficile, ma è importante concentrarsi sul raggiungimento di un obiettivo chiaro: la qualificazione al prossimo Mondiale. De Zerbi ha affermato che, nonostante le difficoltà, non serve concentrarsi sulle cause del momento negativo, ma piuttosto guardare avanti e lavorare per riportare l’Italia sul palcoscenico internazionale. La realtà, secondo De Zerbi, è che l’Italia deve riuscire a superare le difficoltà e centrare l’obiettivo della qualificazione.

Sulla figura di Gattuso come possibile guida della Nazionale

Infine, De Zerbi ha espresso il suo apprezzamento per Gennaro Gattuso, commentando positivamente la possibilità che l’ex centrocampista possa essere l’uomo giusto per riportare l’Italia al Mondiale. Secondo De Zerbi, Gattuso possiede le qualità necessarie per affrontare il momento difficile della Nazionale e ricompattare il gruppo. Ha aggiunto che non ci sono molte altre figure che possano essere più adatte di Gattuso a questa missione, sottolineando la sua esperienza, la grinta e la determinazione, qualità fondamentali per il successo della Nazionale in questo momento di incertezze.

In sintesi, De Zerbi ha rivelato il suo sostegno a Gattuso, facendo capire che, per lui, è l’uomo giusto per guidare l’Italia verso il prossimo Mondiale.

