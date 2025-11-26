Deiola Cagliari, il centrocampista racconta il gol candidato al Premio Puskas: ecco il pensiero del giocatore

Deiola Cagliari, il centrocampista ha raccontato a suo modo il gol che lo ha portato alla candidatura per il Premio Puskas. Ecco i dettagli

Il calcio mondiale guarda con curiosità e ammirazione verso la Sardegna grazie alla candidatura al Premio Puskás di un gol destinato a rimanere nella storia. Al centro della scena c’è Deiola, protagonista assoluto di una rete spettacolare che il club rossoblù ha deciso di raccontare attraverso un video esclusivo pubblicato sui propri canali ufficiali. Il contenuto, subito apprezzato dai tifosi, ripercorre nei dettagli quel gesto tecnico straordinario, permettendo agli appassionati di rivivere le sensazioni del centrocampista sardo al momento dell’esecuzione.

Il gol candidato al premio FIFA è quello segnato nella decisiva sfida contro il Venezia, una rete che ha avuto un peso enorme sia per la classifica del Cagliari sia per il valore estetico dell’azione. Il club ha scelto di offrire un dietro le quinte unico, dando voce proprio a Deiola , che nel video analizza ogni passaggio dell’azione, raccontando come si è costruito un capolavoro dal sapore internazionale.

Nel suo racconto, Deiola descrive l’inizio dell’azione, nata da un rinvio apparentemente innocuo trasformato in pochi istanti in un intreccio di qualità, movimenti senza palla e intuizioni di grande tecnica. Dal fraseggio con Gaetano e Makoumbou fino allo scarico per Augello, tutto converge verso quel momento decisivo: l’arrivo del pallone nella zona che Deiola aveva già intuito di dover occupare. Da lì parte il tiro che ha catturato l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo, un destro potentissimo e preciso, accompagnato dal rumore secco dell’impatto, che gli ha subito fatto capire di aver compiuto qualcosa di speciale. L’esultanza davanti alla Curva, tra i colori rossoblù, è diventata l’immagine simbolo di quella prodezza.

Oltre all’eco internazionale generato dal gol di Deiola, nelle ultime ore intorno al Cagliari si è parlato anche delle parole dell’ex rossoblù Alberto Marchetti, che ha commentato l’imminente sfida contro la Juventus e il lavoro del tecnico Fabio Pisacane. L’ex centrocampista ha evidenziato i rischi di un salto così improvviso dalla Primavera alla Serie A, pur riconoscendo le potenzialità del giovane allenatore.

In un clima di grande attenzione, il Cagliari si prepara alla trasferta del 29 novembre, mentre i bookmaker vedono i rossoblù sfavoriti, come mostrano le ultime quote di Serie A. Nel frattempo cresce l’orgoglio della piazza per la candidatura di Deiola, un simbolo della passione sarda e dell’importanza dei calciatori cresciuti sull’isola. Qualunque sarà l’esito del Premio Puskás, il suo gol resterà un manifesto di tecnica, coraggio e identità rossoblù.