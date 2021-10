Dopo Capello anche Del Piero critica Paul Pogba, secondo l’ex capitano bianconero il francese dovrebbe rimboccarsi le maniche

Anche Alessandro Del Piero si unisce alle critiche a Paul Pogba. L’ex capitano della Juventus dà ragione a Fabio Capello e poi continua.

LE PAROLE – «Ha un fisico che può fare qualsiasi cosa e ricoprire qualsiasi ruolo in mezzo al campo. È vero che da quando è arrivato Ronaldo è un po’ più sottotono in tante situazioni. Forse prima si sentiva lui il leader indiscusso e ora le carte in tavola sono cambiate. Forse ha patito la nuova dieta imposta da Ronaldo. Solskjaer ha il sostegno di Ferguson e dell’ambiente interno. Su queste cose Sir Alex era molto duro, non voleva rompere una certa armonia ed equilibri che ci sono all’interno della squadra. Quando uno dei giocatori più rappresentativi commenta negativamente quello che sta accadendo non è un bene per la squadra. I panni sporchi si lavano in casa. Ci si rimbocca le maniche e si va avanti per la vittoria, non per obiettivi personali».