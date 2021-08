Demiral Atalanta, la Juventus apre al prestito: ma a una condizione

Calciomercato Atalanta: la Juventus avrebbe aperto al prestito di Merih Demiral, ma bisogna soddisfare una condizione

La Juventus ha detto sì al prestito di Demiral all’Atalanta. I nerazzurri tentano un altro colpo sfruttando la cessione molto onerosa di Romero al Tottenham: 50 milioni più 5 di bonus il probabile accordo con Paratici.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Demiral arriverà nonostante Lovato: la Juve si accorderà con l’Atalanta per un prestito oneroso con diritto di riscatto per raggiungere quei 30-35 milioni per il difensore turco.