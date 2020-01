Demme Napoli: come gioca il prossimo acquisto degli azzurri

Diego Demme sarà il prossimo acquisto del Napoli: ecco come si inserirà il centrocampista tedesco nella formazione di Gattuso

Diego Demme è vicinissimo a Napoli. Sceso in campo per 14 volte da titolare in campionato con il Lipsia, squadra che guida la Bundesliga, ha un fondamentale ruolo di equilibratore davanti alla difesa, che si concede poche sortite in avanti (nessun gol e nessun assist). Le squadre Red Bull praticano un calcio molto intenso fondato su pressing e contropressing, in cui Demme si esalta: è un giocatore molto tignoso, che vince ben 4 contrasti a partita.

Con 80 passaggi per 90′, è il giocatore del Lipsia che ne effettua di più. Non possiede però una creatività fuori dal normale, diciamo fa più da supporto a una prima impostazione molto elaborata, non è il principale regista della squadra. Insomma, la priorità tattica di Demme sarà quella di aggiustare le spaziature e migliorare le transizioni difensive di Gattuso, che contro l’Inter si sono rivelate problematiche. Demme ha un ottimo senso della posizione e si esalta nel difendere appena persa palla.