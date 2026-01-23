Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. La sua storia

Deniz Gul brilla con il Porto: chi è il giocatore che sta incantando alla corte di Farioli. La sua storia e le caratteristiche

Deniz Gul si sta dimostrando molto più di una semplice alternativa per il Porto. Il giovane attaccante turco, 21 anni, è stato ancora una volta decisivo, salvando i Dragoni da una sconfitta che sembrava certa contro il Viktoria Plzen. Il suo gol al 90′, che ha fissato il risultato sull’1-1, ha regalato un punto prezioso nella fase a gironi dell’Europa League.

È il suo sesto gol da quando veste la maglia del Porto, il quarto in questa stagione, e tutti hanno un denominatore comune: sono arrivati entrando dalla panchina. Un’etichetta, quella di “arma segreta”, che Gul sta trasformando in un punto di forza per l’allenatore Francesco Farioli.

Contro il Viktoria Plzen, Gul è entrato al 71′ con la squadra in difficoltà, nonostante la superiorità numerica. In poco più di venti minuti, ha cambiato l’inerzia del match con determinazione, aggressività e un fiuto del gol affinato. Le sue prestazioni reclamano sempre più spazio in un attacco dove il titolare, Samu, pur essendo un pilastro con 19 gol stagionali, sta vivendo un momento di appannamento, specialmente dal dischetto, con due rigori sbagliati consecutivamente.

La freschezza e la costanza di Gul iniziano a giustificare una maggiore attenzione. Nella prossima sfida contro il Gil Vicente, potrebbe eguagliare il numero di presenze della scorsa stagione (23), segnale della crescente fiducia di Farioli e dell’ambiente. L’allenatore ha gestito con intelligenza la crescita del giocatore, lanciandolo nei momenti chiave.

Tuttavia, la grave lesione di Luuk de Jong, fuori per il resto della stagione, ha ridotto le opzioni offensive a sole due punte di ruolo: Samu e lo stesso Gul, entrambi ventunenni. Una rosa corta che preoccupa in vista di una stagione lunga e impegnativa su più fronti. Il presidente André Villas-Boas non ha escluso un intervento sul mercato di gennaio per aggiungere profondità ed esperienza al reparto. Nel frattempo, Gul continua a dimostrare che il ruolo di semplice riserva potrebbe presto stargli stretto.