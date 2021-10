Torino, Praet: «Contento di essere tornato. La mano di Juric si vede»

Dennis Praet, centrocampista del Torino, ha parlato dopo il successo della formazione granata sul Genoa

Ai microfoni di DAZN, Dennis Praet ha analizzato il 3-2 di Torino–Genoa.

VITTORIA – «Il campo mi è mancato tantissimo, era da un mese che non ero a disposizione. Sono contento di essere tornato e soprattutto della nostra vittoria. In questo inizio di stagione abbiamo perso troppi punti che non dovevamo perdere, questo successo ci voleva».

JURIC – «Si vede la mano del mister, è un allenatore molto bravo che sta tentando di proporre un calcio molto aggressivo. Ci stiamo adattando bene ma possiamo ancora migliorare».