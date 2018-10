Berti gioca Inter-Milan: «La decide Lautaro Martinez»

Domenica si gioca il derby Inter-Milan, arriva il pronostico dell’ex nerazzurro Nicola Berti: ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport

C’è grande attesa per il derby Inter-Milan, Milano in fermento per la stracittadina dal profumo di Zona Champions. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Biscione Nicola Berti ha pronosticato: «Lautaro. Ce la fa vincere lui. E altrimenti ci penserà Nainggolan, è forte quel ‘Nainggo’ là».

Continua l’ex numero 8 della compagine nerazzurra, evidenziando i pericoli della formazione di Gennaro Gattuso: «Suso, Higuain e Bonaventura. Mi fanno paura, lo ammetto, un po’ come Albertini quando mi passa di fianco mentre faccio le interviste».