Deschamps: «Zizou è Zizou, c’è la possibilità che diventi ct della Francia»

Didier Deschamps, attuale ct della Francia, ha parlato della possibile nomina di Zinedine Zidane a nuovo commissario tecnico dei Blues.

«Sì, so che tutti adesso ne parleranno, ma è la verità. Dal momento in cui lui ha deciso di fare l’allenatore, e da quando è diventato allenatore di un club, esiste questa possibilità. Lui come gli altri ex calciatori che ora allenano. Di lui, forse, si parla di più perché Zizou è Zizou. Se ci siamo parlati di recente? Scambiamo qualche messaggio, è noto. Se guiderò la Nazionale verso il mondiale del 2022? Per ora penso agli Europei, ma non ci penso. Non mi pongo ora questa domanda ma tutto è possibile»